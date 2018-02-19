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Самоубийство студентки: университет Богомольца отстранил замдекана

Мукаддас Насирлаева
16:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Прокуратура Киева

Новости Украины: Замдекана медуниверситета им.Богомольца в Киеве отстранена на время расследования ситуации со студенткой из Туркменистана.

Руководство Национального медицинского университета им. А.Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования ситуации со студенткой из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой, которая покончила жизнь самоубийством.

"Руководство НМУ имени А.А.Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования ситуации с пропавшей студенткой НМУ. Заявление заместителя декана Тимохиной Т.А. об отстранении удовлетворено", - говорится в заявлении администрации вуза, размещенном на сайте университета в понедельник.

Указано, что соответствующий приказ подписан 19 февраля в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Киева обстоятельств исчезновения М.Насирлаевой.

В университете напомнили, что они будут содействовать установлению обстоятельств исчезновения М.Насирлаевой 30 января, кроме того, продолжается внутренняя служебная проверка.

Как сообщалось, Киевская местная прокуратура №9 начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства 19-летней гражданки Туркменистана М.Насирлаевой, учившейся в Национальном медицинском университете им. А.Богомольца. Установлено, что 30 января студентка вышла из вуза и домой не вернулась. По факту ее исчезновения 31 января было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В ходе расследования установлено, что девушка 30 января покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве.

"Согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, возникшие у нее во время учебы в высшем учебном заведении, а также из-за недоразумения с его руководством. В связи с этим в ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) УК Украины", - информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Киева открыла дело по факту самоубийства иностранной студентки

Администрация Национального медицинского университета им. А.Богомольца сообщила, что эту студентку 1-го курса отчислили "из-за нарушения миграционного законодательства": "Мукаддас была отчислена из НМУ из-за нарушения миграционного законодательства. Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. К этому времени Насирлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насирлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было во второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась".

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Новости Украины, Медуниверситет им.Богомольца, Мукаддас Насирлаева, НМУ, Самоубийство студентки.
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