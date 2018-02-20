Мониторинг ОБСЕ: более 600 взрывов за выходные в АТО

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 16 февраля с 19:30 18 февраля зафиксировала 643 взрывов.

Об этом сообщается в отчете организации.

"В период с вечера 16 до вечера 17 февраля в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 530 взрывов против примерно 120 соответственно. С вечера 17 до вечера 18 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 90 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в сообщении.

В Луганской области в период с вечера 16 до вечера 17 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 16 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов). С вечера 17 до вечера 18 февраля СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в частности, 7 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками.

СММ также зафиксировала наличие боевых бронированных машин, зенитных установок и других признаков военного присутствия в зоне безопасности.

"17 февраля в подконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 3 бронированные машины (типа БТР) и 2 БМП-1 в н. п. Авдеевка (17 км на север от Донецка), 5 БМП-1 и 2 бронированные разведывательно-дозорные машины (одну БРМ-1К и БРДМ-2 РХБ) у н. п. Попасная (69 км к западу от Луганска), 5 разведывательных машин (БРДМ) в н. п. Орехово-Донецкое (44 км северо-западнее Луганска), а также БМП-2 на северной окраине участка разведения в районе Золотого. 18 февраля команда СММ видела 2 БМП (одну БМП-1 и БМП-2) в н. п. Воздвиженка (66 км на северо-восток от Донецка), 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) у н. п. Озаряновка (52 км на север от Донецка), 3 БМП-2 вблизи н. п. Южное (быв. Ленинское, 40 км на северо-восток от Донецка), 4 бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) и траншейную машину (ТМК) в Орехово-Донецком", - говорится в сообщении.

Также 18 февраля члены СММ зафиксировали недавно выкопанные траншеи примерно 800 м длиной вдоль дороги в 2,5 км на юг от города Красногоровка.