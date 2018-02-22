В Харькове подрались футбольные фанаты

Ультрас футбльных клубов "Шахтер" и "Рома" подрались на площади Свободы в центре Харькова за несколько часов до начала матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщила в Facebook очевидец событий, журналист издания "Слобідський край" Юлия Горобец.

"Подрались ультрас футбольных клубов "Шахтер" и "Рома". Во время драки использовали кирпичи и пиротехнику.... С группой девчат забежали в Кулиничи (ред. - магазин), дверь на замок, ждем полицию. Страшно. Фанаты лютуют. Надеемся, что не начнут бить окна. Да, очень хорошо, что в Харьков вернулся большой футбол", – пишет журналистка.

Как известно, вечером 21 февраля на стадионе "Металлист" в Харькове донецкий "Шахтер" играл с римской "Ромой" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.