В Черновцах горсовет утвердил порядок и даты использования красно-черного флага

Черновицкий городской совет принял решение о порядке и датах использования красно-черного флага на территории города.

Как известно, соответствующее решение по инициативе депутата горсовета от фракции "Свобода" Андрея Ильюка сегодня на внеочередной сессии городского совета было принято большинством голосов депутатов.

В частности, согласно принятому решению, флаг будут поднимать на ратушей Черновцов 1 января (в день рождения председателя провода ОУН Степана Бандеры), 29 января (в День памяти героев Крут), 3 февраля (ко Дню создания ОУН), 5 марта (в день смерти главного командира УПА Романа Шухевича), а также в День защитника Украины (14 октября).

В решении указано, что флаг будут вывешивать рядом с государственным флагом Украины.

Справка. Красно-черный флаг (флаг ОУНР, Бандеровский флаг) - революционный флаг Организации украинских националистов. Во времена независимой Украины красно-черные флаги использует ряд националистических организаций и партий. Черный цвет символизирует украинскую землю, а красный - кровь, пролитую за Украину.