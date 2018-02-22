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РФ установила карантинную зону на границе с ОРДЛО

Пограничный пункт "Гоптовка"
17:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вдоль государственной границы России с Украиной установлена карантинная зона шириной 30 метров для не допуска в Россию больных животных.

На границе Ростовской области и Украины установили карантинную зону, чтобы не пускать в Россию больных животных. Об этом говорится в постановлении управления ветеринарии области от 12 февраля.

"Установить на суше вдоль государственной границы России с Украиной на территории Ростовской области карантинную полосу шириной 300 метров от линии госграницы", - говорится в постановлении.

В Украину запретили ввоз еще девяти российских изданий

В пределах полосы запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных. Границы карантинной зоны должны обозначаться предупредительными знаками.

Нарушителям грозит штраф.

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Новости Украины, Больные животные, Граница Украины и России, Карантинная зона, Ростовская область.
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