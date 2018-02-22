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РФ установила карантинную зону на границе с ОРДЛО
Новости Украины: Вдоль государственной границы России с Украиной установлена карантинная зона шириной 30 метров для не допуска в Россию больных животных.
На границе Ростовской области и Украины установили карантинную зону, чтобы не пускать в Россию больных животных. Об этом говорится в постановлении управления ветеринарии области от 12 февраля.
"Установить на суше вдоль государственной границы России с Украиной на территории Ростовской области карантинную полосу шириной 300 метров от линии госграницы", - говорится в постановлении.
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В пределах полосы запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных. Границы карантинной зоны должны обозначаться предупредительными знаками.
Нарушителям грозит штраф.
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