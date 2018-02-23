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В Киеве произошло ДТП с автомобилем Daewoo Lanos

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ДТП
02:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: espreso.tv

Новости Украины: В столице авто влетело в эвакуатор и перевернулось.

В Киеве произошло ДТП с участием Daewoo Lanos и эвакуатор, перевозившего авто Geely.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Авария случилась под съездом с Дарницкого моста на правом берегу Днепра. Daewoo Lanos врезался в эвакуатор и перевернулся.

По словам водителя Daewoo, он двигался в крайней правой полосе и не увидел припаркованный эвакуатор, поскольку тот стоял без включенных аварийных фонарей. Водитель пытался избежать столкновения, но на скользкой дороге машину понесло и он все равно врезался в заднюю часть грузовика, после чего Daewoo пекинулся.

Водитель эвакуатора утверждает, что в его грузовике все маячки были включены и не увидеть его было крайне сложно.

К счастью, в результате ДТП никто серьезно не пострадал.

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Новости Украины, Автомобиль Daewoo Lanos, ДТП, ДТП в Киеве, Эвакуатор.
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