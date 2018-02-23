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Полиция открыла дело по факту жалоб пассажиров "Борисполя" на кражи

Международный аэропорт "Борисполь"
16:11 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:

Сотрудники Национальной полиции Киевской области проводят расследование по факту обращения о краже сотрудниками международного аэропорта "Борисполь" вещей пассажиров. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В соцсетях и некоторых СМИ появилось видео и фото с сообщением, что якобы работники камеры приема и сдачи вторичного багажа международного аэропорта "Борисполь" роются в чемоданах пассажиров. Полицейские сразу же отреагировали на такое сообщение и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются время, когда именно произошло данное событие, и сотрудники аэропорта, причастных к этому.

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Новости Украины, Вещи пассажиров, Международный аэропорт "Борисполь", Полиция, Проверка, Пропажа, Факты.
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