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В Египте жестоко убили молодую украинку

Хургада
16:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В Хургаде на съемной квартире обнаружено тело 27-летней гражданки Украины с ножевыми ранами, тело обнаружил гражданский муж убитой.

В Хургаде в Египте 22 февраля в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Полиция ведет следствие. Об этом 112.ua сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич.

"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 г. в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле ПУ в Египте", - сообщил Кирилич.

Инцидент вызвал большой резонанс в Египте.

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По информации местного издания Vetogate, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж по возвращению домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов.

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Новости Украины, В Египте убили украинку, Ножевые ранения, Расследование, Убита украинка в Хургаде.
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