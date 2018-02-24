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В период сильных морозов в Киеве будет работать 44 пункта обогрева
02:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: До конца февраля в Киеве ожидаются крепкие морозы, будет работать 44 пункта обогрева.

В субботу, 24 февраля, в Киеве ожидается снижение температуры воздуха, низкая температура продержится в течение несколько дней, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"24 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 11-13°, днем 8-10 ° мороза", - говорится в сообщении.

25 и 26 февраля также синоптики прогнозируют холодную погоду - ночью ожидается 17-19° мороза, днем 10-12 ° мороза. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Во вторник, 27 февраля, в Киеве ночью без осадков, днем небольшой снег, 28 февраля умеренный снег, холодная погода сохранится.

"В период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых – круглосуточно", - напомнили в КГГА.

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Новости Украины, Киев, Погода, Пункт обогрева, Украина.
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