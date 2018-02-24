Контрабандный теплоход Sky Moon отдадут флоту ВМС Украины

Конфискованный теплоход контрабандистов Sky Moon пополнит вспомогательный флот ВМС Украины.

Конфискованный судом за нарушение законов Украины теплоход Sky Moon под флагом Танзании, владельцем которого была молдовская компания, пополнит вспомогательный флот Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и будет использоваться для перевозок техники, других материальных средств и поддержки военных операций. Об этом рассказал журналистам заместитель военного прокурора Южного региона Украины Роман Мрочко.

"Задержанный украинскими пограничниками теплоход Sky Moon, который неоднократно заходил, несмотря на запрет, в порты аннексированного Крыма, конфискован решением суда в доход Украинского государства вместе с грузом на борту и будет передан ВМС Украины в виде вспомогательной транспортной единицы", - отметил прокурор Мрочко.

По его словам, при аресте судна в порту Рени на борту судна находились 3 тысячи тонн технической соды, которая будет продана.

Капитана Sky Moon, который является ливийцем по происхождению, суд оштрафовал за контрабанду на 18,5 миллионов гривень. Восемь членов экипажа судна - сирийцы по происхождению - тоже признаны виновными в контрабанде, нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и служебном подлоге. Всем членам экипажа Sky Moon запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Как известно, 27 декабря 2016 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании рапорта военного прокурора относительно предложения учредителя молдовской компании NTA Invest Group S.R.O. Сергея Неруха предоставить неправомерную выгоду в виде 75 тысяч долларов за снятие ареста с судна Sky Moon и груза на его борту - 3 тысяч тонн соды производства Крымского содового завода, который перевозился на территорию Республики Молдовы.

В момент передачи взятки в одном из киевских кафе Нерух был арестован за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, и допрошен следователем Генинспекции ГПУ.

Длина теплохода Sky Moon - 82 метра, ширина - 13 метров, осадка 5,6 метра.