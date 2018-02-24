Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Как минимальные зарплаты в ЕС коррелируют с зарплатами украинцев Как минимальные зарплаты в ЕС коррелируют с зарплатами украинцев
Новости: Вятрович: В архивах Украины могут найтись аргументы для польских историков Вятрович: В архивах Украины могут найтись аргументы для польских историков
Новости: Абраменко рассказал, чем занимался после победы и кому обязан своей медалью Абраменко рассказал, чем занимался после победы и кому обязан своей медалью
Новости: В Киеве покажут уникальное 3D шоу В Киеве покажут уникальное 3D шоу
X

Контрабандный теплоход Sky Moon отдадут флоту ВМС Украины
01:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Укринформ

Новости Украины: Теплоход контрабандистов Sky Moon передадут вспомогательному флоту ВМС Украины.

Конфискованный теплоход контрабандистов Sky Moon пополнит вспомогательный флот ВМС Украины.

Конфискованный судом за нарушение законов Украины теплоход Sky Moon под флагом Танзании, владельцем которого была молдовская компания, пополнит вспомогательный флот Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и будет использоваться для перевозок техники, других материальных средств и поддержки военных операций. Об этом рассказал журналистам заместитель военного прокурора Южного региона Украины Роман Мрочко.

"Задержанный украинскими пограничниками теплоход Sky Moon, который неоднократно заходил, несмотря на запрет, в порты аннексированного Крыма, конфискован решением суда в доход Украинского государства вместе с грузом на борту и будет передан ВМС Украины в виде вспомогательной транспортной единицы", - отметил прокурор Мрочко.

По его словам, при аресте судна в порту Рени на борту судна находились 3 тысячи тонн технической соды, которая будет продана.

Капитана Sky Moon, который является ливийцем по происхождению, суд оштрафовал за контрабанду на 18,5 миллионов гривень. Восемь членов экипажа судна - сирийцы по происхождению - тоже признаны виновными в контрабанде, нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и служебном подлоге. Всем членам экипажа Sky Moon запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Как известно, 27 декабря 2016 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании рапорта военного прокурора относительно предложения учредителя молдовской компании NTA Invest Group S.R.O. Сергея Неруха предоставить неправомерную выгоду в виде 75 тысяч долларов за снятие ареста с судна Sky Moon и груза на его борту - 3 тысяч тонн соды производства Крымского содового завода, который перевозился на территорию Республики Молдовы.

В момент передачи взятки в одном из киевских кафе Нерух был арестован за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, и допрошен следователем Генинспекции ГПУ.

Длина теплохода Sky Moon - 82 метра, ширина - 13 метров, осадка 5,6 метра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Sky Moon, ВМС Украины, Теплоход.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В зоне АТО на линии разграничения КПВВ остался без света В Египте жестоко убили молодую украинку Полиция открыла дело по факту жалоб пассажиров "Борисполя" на кражи

Последние новости

Самый уютный миниатюрный дом для отдыха в чилийском лесу (Фото) Игрок "Шахтера" пропустит три недели из-за травмы Конте рассказал о шансах "Челси" в игре с "МЮ"
Сегодня читают
01 Вслед за США Украине предоставят оружие Канада и страны Евросоюза
02 Напиток для похудения в домашних условиях
03 Бюджетный рецепт для очищения организма
04 Как немцы сенсационный выход в финал Олимпиады по хоккею праздновали (Видео)
05 Матч против АЕКа установил рекорд посещаемости в сезоне
Новости сегодня
04:46 Лучшие продукты для очищения печени от токсинов
04:40 Климкин пригрозил РФ санкциями за президентские выборы в оккупированном Крыму
04:28 ЕС будет искать способы заполнить "дыру" бюджета после Brexit
04:01 Прекрасные заброшенные места в самых разных уголках мира (Фото)
03:50 Головкин - о реванше с Альваресом: На сей раз будет поставлена точка
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты Киев не будет возвращать деньги ЕС за пограничные проекты
Новости: Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных Реинтеграция Донбасса: что поменяется для украинских военных
Новости: "Укрзализныця" подписала с GE договор на поставку тепловозов из США "Укрзализныця" подписала договор с GE
Новости: Ученые рассказали как просмотр сериалов влияет на продолжительность жизни Ученые рассказали как просмотр сериалов влияет на продолжительность жизни
Добавить комментарий
0