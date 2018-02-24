Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинский МИД ответил на заявление РФ о законе по Донбассу Украинский МИД ответил на заявление РФ о законе по Донбассу
Новости: Прибыльность "Укргазвыдобування" 250%: Кистион рассказал о марже госкомпании Кистион: "Укргазвыдобування" имеет 250% прибыльность
Новости: Зимняя Олимпиада-2018: итоги предпоследнего дня Игр Зимняя Олимпиада-2018: итоги предпоследнего дня Игр
Новости: В Норвегии засняли лазурное северное сияние (Видео) В Норвегии засняли лазурное северное сияние (Видео)
X

В Луганске возобновлена связь популярного мобильного оператора

Мобильный телефон
16:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Луганске вновь появилась связь мобильного оператора "Vodafone-Украина", но жители отмечают, что связь пока "криво работает".

В Луганске вновь появилась связь мобильного оператора "Vodafone-Украина", сообщила руководитель операторского отдела по связям с общественностью этой компании Виктория Рубан.

"Сообщили, что Луганск снова в эфире", - написала она на странице в Фейсбуке в субботу.

По словам В.Рубан, 28 февраля в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы будет обсуждаться ситуация со связью в Донецке.

В то же время жители Луганска отмечают, что связь пока "криво работает". В самом городе почти все жалуются на невозможность дозвониться, хотя на подконтрольную Украине территорию вызовы проходят.

Как сообщалось, 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории ОРЛО в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка ОРДО.

Украинская СЦКК готова начать восстановление связи ОРДЛО

"Vodafone-Украина" 15 января попросил доступ ремонтных бригад на НКТ для проведения работ и с 19 января восстановил связь в ОРЛО, тогда как в ОРДО, где доступ к ремонтным работам не был предоставлен, мобильная связь "Vodafone-Украина" по-прежнему отсутствует.

22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области и "Vodafone-Украина" прекратил работу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Vodafone-Украина, Возобновление связи, Луганск, Мобильный оператор, Перебои со связью.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве в коммунальную собственность вернули кинотеатр "Тампере" Полиция раскрыла убийство украинки в Египте В Польше работодателю пострадавшей украинки предъявили обвинения

Последние новости

Операция "Мигрант": в Киеве пресекли работу цеха по производству шаурмы Новые подробности о предстоящем в Киеве художественном проекте "Life must go on" Более полу тысячи гражданских погибли в сирийской Восточной Гуте
Сегодня читают
01 Напиток для похудения в домашних условиях
02 Вслед за США Украине предоставят оружие Канада и страны Евросоюза
03 Бюджетный рецепт для очищения организма
04 Ученым удалось сделать атом видимым для человека
05 Как немцы сенсационный выход в финал Олимпиады по хоккею праздновали (Видео)
Новости сегодня
17:17 Хоккейная сборная Канады победила Чехию в матче за 3-е место на Олимпиаде-2018
17:09 Сказочные дома для истинных ценителей природы (Фото)
17:09 Кравченко: "Лацио" - не худший вариант для "Динамо"
17:00 Создатели фильма о принце Гарри и Меган Маркл допустили киноляп
16:43 Новый поезд УЗ наладит сообщение с Донбассом и Азовским побережьем
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко утвердил делегацию Украины для переговоров в рамках Форума ОБСЕ Форум ОБСЕ: Порошенко утвердил делегацию
Новости: Генпрокуратура просит Нидерланды взять у Саакашвили образцы голоса ГПУ попросила у Нидерландов голос Саакашвили
Новости: Google дудл 16 дня Олимпиады-2018: фигурное катание с осьминогом (Фото, Видео) Google дудл 24 февраля: фигурное катание с осьминогом
Новости: Диетологи составили простые правила, которые помогут не переедать Диетологи составили простые правила, которые помогут не переедать
Добавить комментарий
0