Операция "Мигрант": в Киеве пресекли работу цеха по производству шаурмы

В Киеве полицейские обнаружили незаконный мясоперерабатывающий цех, на котором работали десять граждан другого государства без документов, дающих право находиться на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время отработки операции "Мигрант" работники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с коллегами из прокуратуры, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной миграционной службы провели санкционированный обыск на проспекте Степана Бандеры.

Сотрудники полиции выяснили, что в помещении предприятия мужчины и женщины работали и жили. Более того, чтобы не привлекать к себе внимание, нелегалы работали ночью. По факту незаконного пребывания на территории Украины на иностранцев составлены протоколы по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о дальнейшем месте проживания иностранцев.

В отношении работодателя – местного жителя, организовавшего нелегальный цех - составлен протокол по ст. 204 (Нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, будет тщательно проверена законность его предпринимательской деятельности.