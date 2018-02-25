Наблюдатели ОБСЕ покинули передовую базу из-за обстрела со стороны боевиков

СММ ОБСЕ заявляет о минометном обстреле недалеко от передовой патрульной базы миссии в Попасной (Луганская область).

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Вечером 23 февраля, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км на запад от Луганска), наблюдатели слышали длительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано на расстоянии 3-4 км к юго-востоку", - говорится в отчете.

Как отмечается, около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрелы из 120-мм миномета примерно в 500 м на север. Сотрудники миссии (шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, оборудованное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение примерно 15 минут.

В отчете сообщается, что 24 февраля, в 07:00, команда миссии оставила передовую патрульную базу и благополучно вернулась к патрульному центра СММ в н. п. Северодонецк (подконтрольный правительству, 74 км на северо-запад от Луганска).

Команда миссии вернулась на передовую патрульную базу в Попасной 22 февраля этого года после того, как 19 декабря 2017 года ее было временно передислоцировано из-заз взрывов, в частности выходной огонь, зафиксированы вблизи базы 13 и 18 декабря.