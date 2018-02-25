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В Харькове используют для обогрева воздушные тепловые пушки

Ликвидация аварии в Харькове
15:47 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр регионального развития Геннадий Зубко сообщил, что в Харькове продолжается ликвидация последствий аварии на системах теплоснабжения.

В Харькове уже второй день продолжается ликвидация последствий аварии на системах теплоснабжения. О ситуации в городе сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"В условиях пониженного температурного режима продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Из-за того, что в регламенте работы не проводились на магистрали с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений", - отметил он.

По словам Зубко, для организации и координации по ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения, которая произошла в районе медгородка города Харькова, прибыла оперативная группа во главе с заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуардом Кругляком и первым заместителем председателя ГСЧС Украины Олегом Мельчуцким.

В Харькове из-за порыва труб теплосети без тепла остались дома, школы и больницы

"Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах - около 15-18 градусов тепла", - рассказал вице-премьер.

Он добавил, что без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.

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Новости Украины, Авария на системах теплоснабжения, Геннадий Зубко, Ликвидация последствий, Министр регионального развития, Харьков.
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