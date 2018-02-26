Аварии на теплосетях в Харькове: будут ли наказаны виновные

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов выступает против "скоропалительных" кадровых выводов после серии крупных аварий, произошедших на теплосетях за последние несколько дней.

"Давайте сейчас не горячиться с кадровыми решениями. Кадровые решения всегда можно принять",- сказал И.Терехов, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы должны понимать, что есть специалисты, есть отопительный сезон и сейчас принимать скоропалительные выводы мы не будем. Мы все проанализируем, учтем. Если потребуется – мы подумаем над этим вопросом. Единственное, что хочу вам сказать, что абсолютно точно, мы не будем спешить с выводами. Мы четко шаг за шагом посмотрим прохождение всего процесса и при подготовке к отопительному сезону и при локализации тех порывов, которые были", – добавил первый заместитель городского головы.

Он также заверил, что на участках, где произошли аварии в субботу и в ночь на воскресенье, регламентные работы проводились.

"Они ремонтировались... Все регламентные работы, как докладывает директор "Тепловых сетей", были выполнены", – сказал И.Терехов.

Ранее вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Фейсбуке написал, что на этих участках регламентные работы не проводились с 1973 года.

Как сообщалось, за последние дни в Харькове случилось несколько крупных аварий на теплосетях.

В четверг утром на тепломагистрали в районе Шатиловки в Харькове произошла авария, из-за которой без тепла осталось более 400 жилых домов, а также больницы, детсады и школы.

Из-за аварий на магистральной теплосети в субботу и в ночь на воскресенье в Харькове остались без отопления более 650 жилых многоквартирных домов и объектов соцсферы. По состоянию на 7:00 воскресенья без тепла оставались 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).