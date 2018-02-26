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Аварии на теплосетях в Харькове: будут ли наказаны виновные

Аварии на теплосетях в Харькове
00:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: city.kharkov.ua

Новости Украины: Первый вице-мэр Харькова после серии аварий на теплосетях предлагает не спешить с кадровыми выводами.

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов выступает против "скоропалительных" кадровых выводов после серии крупных аварий, произошедших на теплосетях за последние несколько дней.

"Давайте сейчас не горячиться с кадровыми решениями. Кадровые решения всегда можно принять",- сказал И.Терехов, отвечая на вопросы журналистов.

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"Мы должны понимать, что есть специалисты, есть отопительный сезон и сейчас принимать скоропалительные выводы мы не будем. Мы все проанализируем, учтем. Если потребуется – мы подумаем над этим вопросом. Единственное, что хочу вам сказать, что абсолютно точно, мы не будем спешить с выводами. Мы четко шаг за шагом посмотрим прохождение всего процесса и при подготовке к отопительному сезону и при локализации тех порывов, которые были", – добавил первый заместитель городского головы.

Он также заверил, что на участках, где произошли аварии в субботу и в ночь на воскресенье, регламентные работы проводились.

"Они ремонтировались... Все регламентные работы, как докладывает директор "Тепловых сетей", были выполнены", – сказал И.Терехов.

Ранее вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Фейсбуке написал, что на этих участках регламентные работы не проводились с 1973 года.

Как сообщалось, за последние дни в Харькове случилось несколько крупных аварий на теплосетях.

В четверг утром на тепломагистрали в районе Шатиловки в Харькове произошла авария, из-за которой без тепла осталось более 400 жилых домов, а также больницы, детсады и школы.

Из-за аварий на магистральной теплосети в субботу и в ночь на воскресенье в Харькове остались без отопления более 650 жилых многоквартирных домов и объектов соцсферы. По состоянию на 7:00 воскресенья без тепла оставались 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

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Все по теме:

Новости Украины, Авария, Геннадий Зубко, Игорь Терехов, Отопление, Теплосеть, Харьков.
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2 Комментария
  • салтовка 26.02.2018 01:08

    согласен с предыдущим комментатором. за город отвечает мэр! точка. в прошлом году испытания "провели" только на бумаге. это должностное преступление, и за него должен кто-то ответить.

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  • харьковчанин 26.02.2018 00:34

    "Кому ж быть виноватому: партийцу ль вороватому, писателю-вруну, рабочему-молчальнику, крестьянину-печальнику, шуту-говоруну?" (А.Градский) И действительно: теплотрасса до начала отопительного сезона должна быть испытана повышением давления теплоносителя...(таков регламент). Так кого наказывать: кто не провёл эти испытания; кто знал, что они не проведены и попустил этому; кто знал, что у него в подчинении чиновник, который попускает невыполнение обязательных проверок? Правильно: первая палка должна быть гепе-кернесу!

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