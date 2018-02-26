Кличко рассказал, чем заменят киевские маршрутки

Столичная власть и в дальнейшем будет вкладывать средства в закупку современного коммунального общественного транспорта, чтобы он стал альтернативой маршруткам.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает "Эспрессо".

Он отметил, что в последнее время увеличилось количество ДТП с участием маршруток.

"Есть основания говорить, что это, увы, уже системные вещи, и мы их должны остановить", - сказал городской голова.

Он отметил, что столичная власть обратилась к правительству с просьбой отменить мораторий на проверки перевозчиков, а Государственная служба по безопасности на транспорте, по убеждению Кличко, должна увеличить полномочия городских властей относительно таких проверок.

"Ведь речь идет о безопасности, здоровье и жизни людей", - сказал городской голова Киева.

По словам Кличко, большинство маршруток сегодня не отвечают требованиям безопасности и это может привести к росту количества ДТП. Поэтому, подчеркнул мэр столицы, проведения регулярных проверок, контроль за работой перевозчиков крайне необходимы.

За последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Модернизировано 15 вагонов метрополитена.

"Мы и впредь будем делать все, чтобы и общественный транспорт, и дороги в Киеве соответствовали европейскому уровню", - подчеркнул Кличко.