В Киеве хотят ужесточить наказания для перевозчиков

Киевская городская власть будет инициировать увеличение штрафов и ужесточение санкций в отношении перевозчиков, нарушающих требования договоров, заключенных с организатором перевозок по территории столицы, а также норм и стандартов по безопасности движения и пассажирских перевозок. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян на сайте администрации. "Мы проводим рейдовые проверки автомобильных перевозчиков ежедневно, однако сейчас более тщательно. Уже есть первые результаты — к сожалению, нарушения есть на большинстве маршрутов. С особо злостными — будем расторгать договоры", — отметил Д. Давтян.

Однако, по его мнению, другие санкции, которые закон позволяет применять к ним, являются недостаточными. "Мы хотим изменить это. Штрафы должны быть ощутимы уже с первого раза, их нужно увеличить в разы", — подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Он рассказал, что сейчас в КГГА нарабатываются предложения по усилению ответственности перевозчиков и санкций в отношении недобросовестных из них. "Мы уже подготовили письмо к премьер-министру с просьбой отменить мораторий на проверки. Сейчас готовим свое видение того, как Киев и страна в целом должны бороться с теми, кто некачественно выполняет взятые на себя обязательства по безопасной перевозки пассажиров", — отметил Д. Давтян. В столице в течение трех дней проводились рейдовые проверки автомобильных перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования. За три дня проверено 43 маршруты. Нарушения выявлены у большинства.