Боевики потеряли два танка во время своих "учений"

По информации разведки, во время занятий на полигоне "Приморский" (Донецкая область) "морские пехотинцы" боевиков потеряли две единицы боевой техники.

Об этом сообщили в штабе АТО.

"Российские наемники из состава так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты продолжают нести репутационные потери в глазах руководства российско-оккупационных войск. По информации разведки штаба АТО, во время практических занятий на полигоне "Приморский" противником были потеряны два танка Т-72", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что в результате безответственного отношения и личной халатности механиков-водителей одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками.