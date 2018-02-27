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Боевики потеряли два танка во время своих "учений"

Боевики
05:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В результате безответственного отношения и личной халатности один танк сгорел, а второй перевернулся вверх тормашками.

По информации разведки, во время занятий на полигоне "Приморский" (Донецкая область) "морские пехотинцы" боевиков потеряли две единицы боевой техники.

Об этом сообщили в штабе АТО.

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"Российские наемники из состава так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты продолжают нести репутационные потери в глазах руководства российско-оккупационных войск. По информации разведки штаба АТО, во время практических занятий на полигоне "Приморский" противником были потеряны два танка Т-72", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что в результате безответственного отношения и личной халатности механиков-водителей одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками.

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Новости Украины, АТО, Боевики, Зона АТО, Новости АТО, Т-72, Танк, Штаб АТО.
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