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В Киеве запретят въезд грузовикам
16:51 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Из-за ухудшения погодных условий 28 февраля запретят въезд грузового транспорта в Киев.
В Киеве из-за непогоды и резкого ухудшения погодных условий в среду, 28 февраля, временно запретят въезд большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Так, запрет введут с 05:00 - 10:00 среды, 28 февраля.
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"В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта вводится временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев 28 февраля с 05:00 - 10:00 часов", - говорится в сообщении.
Напомним, В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 8-10° мороза.
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