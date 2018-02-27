Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госдолг Украины сократился на $200 млн Госдолг Украины сократился на $200 млн
Новости: Корь в Украине: заболели почти шесть тысяч украинцев Корь в Украине: заболели почти шесть тысяч украинцев
Новости: Арум: Бой Ломаченко – Линарес должен состоятся Арум: Бой Ломаченко – Линарес должен состоятся
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 февраля 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 февраля 2018 года
X

В Киеве запретят въезд грузовикам

Уборка снега
16:51 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Из-за ухудшения погодных условий 28 февраля запретят въезд грузового транспорта в Киев.

В Киеве из-за непогоды и резкого ухудшения погодных условий в среду, 28 февраля, временно запретят въезд большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, запрет введут с 05:00 - 10:00 среды, 28 февраля.

Прогноз погоды на 28 февраля в Украине: мороз, снегопады и метели

"В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта вводится временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев 28 февраля с 05:00 - 10:00 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 8-10° мороза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Грузовики, Киев, Погода, Снег, Укравтодор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Осмотр женщин перед допросом Порошенко: полиция ожидает результатов проверки Геращенко: в стычках около Рады пострадали двое полицейских Арабатскую стрелку отрезало от материка

Последние новости

Запредельное искусство от экстравагантного фотографа (Фото) В Арктике зафиксировали аномально теплую зиму В Украине упростили ввоз и регистрацию автомобилей
Сегодня читают
01 "Динамо" может возглавить экс-помощник Реброва
02 В Киеве ветераны перекрыли Крещатик
03 Представлена женская кобура для скрытого ношения оружия под облегающей одеждой (Видео)
04 Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2018: все знаки зодиака
05 Посла Украины в Венгрии вызвали на разговор в МИД
Новости сегодня
17:33 Маркес продлил контракт с "Хондой"
17:33 Финляндию беспокоит война на Донбассе
17:31 Деньги Януковича: ГПУ объявила в розыск еще 12 участников сделок
17:29 Продукты, которые нельзя есть на завтрак
17:23 Веселые демотиваторы, которые поднимут настроение в этот вечер
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Беларусь анонсировали Первый форум регионов Украина и Беларусь анонсировали Первый форум регионов
Новости: Прогноз погоды на 28 февраля в Украине: мороз, снегопады и метели Не только сильные морозы: Украину заметут метели
Новости: Выходные в марте 2018: сколько будут отдыхать украинцы Выходные в марте 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Какие десерты можно себе позволить во время диеты Какие десерты можно себе позволить во время диеты
Добавить комментарий
0