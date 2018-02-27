В Киеве запретят въезд грузовикам

В Киеве из-за непогоды и резкого ухудшения погодных условий в среду, 28 февраля, временно запретят въезд большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, запрет введут с 05:00 - 10:00 среды, 28 февраля.

"В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта вводится временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в г. Киев 28 февраля с 05:00 - 10:00 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 8-10° мороза.