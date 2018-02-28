В Сети появилось видео, как ВСУ отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге
Новости Украины: Военные отмечают, что на этом участке часто трудно ждать распоряжения о принятии боя.
Волонтеры обнародовали видео ночного боя, во время которого украинские бойцы отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге.
Видео боя обнародовали волонтеры фонда "Вернись живым".
Боевики потеряли два танка во время своих "учений"
При этом украинские бойцы говорят, что в них стреляют именно кадровые российские военные. Ребята говорят, что узнают «ихтамнетов» по манере выстрелов.
"Они часто выходят, почти каждый день почти каждую ночь. Вот к той "зеленке" метров 400, а внизу там узкий овраг. Они тем оврагом подходят еще ближе. Он хоть и заминирован, но тропинку они уже протоптали. Вчера вот на 200 метров подошли. Работали по классической схеме российского спецназа: пока артиллерия нам не дает даже голову поднять, "тройка" ДРГ подползает и начинает "кошмарить", – рассказывают военные.
Бойцы говорят, что на днях ряды боевиков пополнили новобранцы.
"Взводный рассказывает, что оккупанты воюют в последнее время с особым рвением", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что на этом участке часто трудно ждать распоряжения о принятии боя. Боевики кроют наши позиции артой и лупят из «бех».
«Но как только в эфире звучит приказ – тут такое световое шоу начинается. Слышно и видно от Горловки до Бахмута», - констатирует взводный.