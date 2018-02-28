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В Сети появилось видео, как ВСУ отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге

ВСУ
03:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Военные отмечают, что на этом участке часто трудно ждать распоряжения о принятии боя.

Волонтеры обнародовали видео ночного боя, во время которого украинские бойцы отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге.

Видео боя обнародовали волонтеры фонда "Вернись живым".

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При этом украинские бойцы говорят, что в них стреляют именно кадровые российские военные. Ребята говорят, что узнают «ихтамнетов» по манере выстрелов.

"Они часто выходят, почти каждый день почти каждую ночь. Вот к той "зеленке" метров 400, а внизу там узкий овраг. Они тем оврагом подходят еще ближе. Он хоть и заминирован, но тропинку они уже протоптали. Вчера вот на 200 метров подошли. Работали по классической схеме российского спецназа: пока артиллерия нам не дает даже голову поднять, "тройка" ДРГ подползает и начинает "кошмарить", – рассказывают военные.

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Бойцы говорят, что на днях ряды боевиков пополнили новобранцы.

"Взводный рассказывает, что оккупанты воюют в последнее время с особым рвением", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что на этом участке часто трудно ждать распоряжения о принятии боя. Боевики кроют наши позиции артой и лупят из «бех».

«Но как только в эфире звучит приказ – тут такое световое шоу начинается. Слышно и видно от Горловки до Бахмута», - констатирует взводный.

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