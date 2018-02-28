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На Киев снова обрушится снежный циклон

Уборка снега
16:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: КГГА

Новости Украины: В первый день весны в Киеве ожидаются сильные метели и мороз до 10 градусов.

Вечером в среду, 28 февраля, в столице Украины ожидается возобновление снегопада, сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА по ссылкой на данные синоптиков.

"Завтра, 1 марта, в Киеве прогнозируют сильный снег, метель, ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 1 марта в Украине: снегопады усилятся

В КГГА напомнили, что в случае ухудшения погодных условий въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев могут вновь ограничить, что позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствованию работе снегоуборочной техники.

Столичная власть также обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. "Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - заявляют в КГГА.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Погода, Синоптики.
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