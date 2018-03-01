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В Николаевской области ограничен въезд и выезд грузовиков
01:34 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости Украины: Из-за ухудшения погодных условий в Николаевской области с 20.00 запрещено движение грузового транспорта на всех трассах.
В Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий 28 февраля с 20:00 часов на всех трассах области запрещен въезд и выезд грузового и крупногабаритного транспорта, сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.
"Согласно сообщению Службы автомобильных дорог в Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий 28 февраля с 20:00 часов на всех трассах области запрещен въезд и выезд грузового и крупногабаритного транспорта", - говорится в сообщении.
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