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В Николаевской области ограничен въезд и выезд грузовиков

Непогода в Украине
01:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Из-за ухудшения погодных условий в Николаевской области с 20.00 запрещено движение грузового транспорта на всех трассах.

В Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий 28 февраля с 20:00 часов на всех трассах области запрещен въезд и выезд грузового и крупногабаритного транспорта, сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

"Согласно сообщению Службы автомобильных дорог в Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий 28 февраля с 20:00 часов на всех трассах области запрещен въезд и выезд грузового и крупногабаритного транспорта", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Грузовой транспорт, Дороги, Нацполиция, Непогода в Украине, Николаевская область, Погода.
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