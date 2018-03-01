В Николаевской области ограничен въезд и выезд грузовиков

В Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий 28 февраля с 20:00 часов на всех трассах области запрещен въезд и выезд грузового и крупногабаритного транспорта, сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

"Согласно сообщению Службы автомобильных дорог в Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий 28 февраля с 20:00 часов на всех трассах области запрещен въезд и выезд грузового и крупногабаритного транспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 1 марта подорожает проезд в маршрутках Харькова.