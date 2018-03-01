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Трасса Киев-Одесса вновь открыта для движения транспорта
Новости Украины: Трассу Киев-Одесса открыли для движения всех транспортных средств.
На трассе Киев-Одесса восстановлено движение транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
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"С 10:00 сняты ограничения и возобновлено движение всех транспортных средств на автодороге М05 Киев-Одесса. Также сняты ограничения для въезда грузового и большегрузного транспорта на территорию города", - говорится в сообщении патрульной полиции.
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1 марта въезд большегрузного транспорта в города, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон был запрещен.
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