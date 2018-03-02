Жебровский: На Донетчине наладили водоснабжение

В Донецкой области полностью восстановили работу насосных агрегатов насосной станции первого подъема Южнодонбасского водогона и начали подачу воды на фильтровальные станции и потребителям в города и районы. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебровский.

"В полдень полностью восстановили работу насосных агрегатов насосной станции первого подъема Южнодонбасского водогона и соответственно начали подачу воды на фильтровальные станции", - написал руководитель области.

По его словам, ориентировочно к 21.00 вода появится в Покровске, Покровском районе, Селидово и Добропольском районе; к первому часу ночи - в Марьинском и Волновахском районах, а завтра к 16-17 часам - уже и в Угледаре. Чтобы стабилизировать систему водообеспечения на юге и в центре области, на Мариуполь воду дадут через два дня - приморский город сейчас питается из запасного Старокрымского водохранилища и имеет вдоволь воды.

«Отмечу, что благодаря согласованным действиям работников водного и коммунального хозяйства люди практически не почувствовали неудобств от нехватки воды», - подчеркнул Жебровский.

Он напомнил, что фактически водоснабжение не прекращалось (за счет воды из резервного Карловского водохранилища и городских резервуаров) вплоть до 17-ти часов вчерашнего дня. Когда в 17.00 начались ремонтно-восстановительные работы электроснабжения станции, воду люди получали по графику, потому что основное количество воды было направлено на котельные, чтобы поддержать их бесперебойную работу. Соответственно, все котельные работали в штатном режиме - ни одна не была остановлена, констатировал руководитель области.