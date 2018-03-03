Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановили

Ремонтные службы восстановили энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции, которое было остановлено из-за обстрелов боевиков вчера. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас промываются фильтры и к вечеру станция заработает в штатном режиме на полную мощность. По словам Павла Малыхина, председателя ВЦА Авдеевки, вода людям подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены водой", - написал Жебривский.

По его словам, вчера в результате боевых действий случилось короткое замыкание оборудования станции.

Как сообщалось, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиками позиций сил АТО у Авдеевки один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.