Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановили
Новости Украины: Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, промываются фильтры и к вечеру станция должна заработать.
Ремонтные службы восстановили энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции, которое было остановлено из-за обстрелов боевиков вчера. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас промываются фильтры и к вечеру станция заработает в штатном режиме на полную мощность. По словам Павла Малыхина, председателя ВЦА Авдеевки, вода людям подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены водой", - написал Жебривский.
По его словам, вчера в результате боевых действий случилось короткое замыкание оборудования станции.
Жебривский сообщил причины остановки Донецкой фильтровальной станции
Как сообщалось, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиками позиций сил АТО у Авдеевки один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.