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Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановили

Донецкая фильтровальная станция
16:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, промываются фильтры и к вечеру станция должна заработать.

Ремонтные службы восстановили энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции, которое было остановлено из-за обстрелов боевиков вчера. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас промываются фильтры и к вечеру станция заработает в штатном режиме на полную мощность. По словам Павла Малыхина, председателя ВЦА Авдеевки, вода людям подается без перебоев, запасные резервуары полностью заполнены водой", - написал Жебривский.

По его словам, вчера в результате боевых действий случилось короткое замыкание оборудования станции.

Жебривский сообщил причины остановки Донецкой фильтровальной станции

Как сообщалось, за минувшие сутки в результате обстрелов боевиками позиций сил АТО у Авдеевки один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

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Новости Украины, Восстановлено, Донецкая фильтровальная станция, Электроснабжение.
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