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Под Радой пострадали семеро полицейских

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Пострадали не только митингующие
17:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: МВД сообщило о семи полицейских, пострадавших во время стычек у парламента Украины.

Семеро сотрудников полиции получили травмы в субботу во время стычек с обитателями палаточного городка у здания Верховной Рады, сообщил сайт МВД Украины.

"Результатом препятствования законным действиям полицейских стала госпитализация семи сотрудников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: два правоохранителя - легкой и пять - средней. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей", - отмечается в сообщении.

Столкновения под Радой: В МВД сообщают о 100 задержанных

Все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Рух "Визволення" сообщил об 11 госпитализированных активистов.

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Новости Украины, Верховная Рада, Зорян Шкиряк, МВД, Митинг, Палаточный городок, Полиция, Протест.
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