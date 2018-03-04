ГСЧС: Спасатели помогли водителям отбуксировать 56 автомобилей на Полтавщине

В Полтавской области спасатели Полтавского гарнизона ГСЧС оказали помощь водителям автомобилей, оказавшиеся в снежном плену, отбуксировав 56 машин, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Около 06:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в результате сложных погодных условий на автодороге Хорол-Кременчуг в районе с.Енькы, с.Вишневое, с.Новий Байрак, с.Бочкы автомобили сошли с дороги и не в состоянии выехать на проезжую часть. Бойцы ГСЧС, которые прибыли на вызов, отбуксировали автомобили на безопасный участок дороги. Для оказания помощи привлекались 8 человек личного состава 20-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда Главного управления ГДСНС Украины в Полтавской области и 3 единицы техники.

В ведомстве просят граждан в период непогоды быть особенно осторожными и ограничить пребывание на улице возле деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач и других опасных объектов. По возможности ограничить пользование собственным автомобильным транспортом и следить за детьми, которые могут самостоятельно выходить на улицу в период непогоды.