Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко отреагировал на решение создать Федеральное правительство в Германии Порошенко отреагировал на решение создать Федеральное правительство в Германии
Новости: Порошенко рассказал о ситуации с поставками газа в Украину Порошенко рассказал о ситуации с поставками газа в Украину
Новости: Наставник сборной Германии может возглавить топ-клуб АПЛ Наставник сборной Германии может возглавить топ-клуб АПЛ
Новости: Оскар 2018: где и когда смотреть церемонию вручения премии Оскар 2018: где и когда смотреть церемонию вручения премии
X

От действий полиции пострадали трое журналистов

Столкновения
17:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В столичной прокуратуре сообщили, что зарегистрировали уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий.

Во время штурма палаточного городка под Верховной Радой 3 марта пострадали по меньшей мере три журналиста, сообщает Национальный союз журналистов Украины. В заявлении, обнародованном на сайте Союза, сообщается, что на месте происшествия пострадали представители "Радио Свобода", "Громадського ТБ" и издания "Инсайдер". "В частности, против корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко применен газовый баллончик, журналиста "ГромадськеТБ" Богдана Кутепова ударили ногой. А репортера издания "Инсайдер" Красинского грубо выталкивают щитами с места происшествия", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. Отмечается, что каждый работник СМИ представлялся, имел журналистское удостоверение и был вооружен только профессиональным репортерским оборудованием. В Союзе сообщают, что журналисту "Радио Свобода" Сергею Нужненко, против которого был использован газовый баллончик, уже диагностировали химический ожог. Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что С. Нужненко подал заявление в полицию.

"Заявление зарегистрировано, будет назначена служебная проверка, материалы направлены в прокуратуру города. Еще мы проверяем соцсети относительно действий полиции в отношении еще двух журналистов", — отметил А. Крищенко. В то же время, в столичной прокуратуре сообщили, что зарегистрировали уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время событий возле Верховной Рады Украины, а также по факту "возможного умышленного препятствования" сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста "Радио Свобода".

3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 111 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрей Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся по событиям 27 февраля, когда пострадали 14 стражей порядка. В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Журналисты, Полиция, Прокуратура, Столкновения.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В аэропорту "Киев" задержали разыскиваемого Интерполом грузина Прогноз погоды в Украине на 5 марта: чуть ослабнут холода, солнечно В ГПСУ рассекретили бизнес боевиков, которые сбывают российскую контрабанду

Последние новости

УПЛ: "Мариуполь" выиграл у "Олимпика", "Верес" одолел "Сталь" (Видео) В России на газопроводе произошел пожар Самые райские места для тех, кто хочет убежать от мирской суеты (Фото)
Сегодня читают
01 Уайлдер - Ортис: полное видео боя
02 Гороскоп на сегодня, 4 марта 2018: все знаки зодиака
03 Уайлдер - Ортис: онлайн-трансляция боя
04 Председатель КС Украины поддерживает внесение изменений в Конституцию
05 ООН: Украина становится одной из самых заминированных территорий в мире
Новости сегодня
17:48 В ЕК рассказали, как действия "Газпрома" повлияют на газоснабжение в ЕС
17:47 Полиция задержала банду рецидивистов
17:47 Николь Кидман порадовала поклонников помолодевшим видом
17:41 Лучшие места планеты: волшебная красота графства Девоншир (Фото)
17:39 Airbus может сократить более 3000 работников
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Когда в Украине начнется потепление: прогноз синоптика Когда в Украине начнется потепление: прогноз синоптика
Новости: В ПФ рассказали, как заробитчанам получить пенсию в Украине Заробитчане смогут получить пенсию в Украине
Новости: Омбудсмены оценят действия полиции под Верховной Радой Омбудсмены оценят действия полиции под Верховной Радой
Новости: Врачи объяснили, почему суши могут быть опасны для здоровья Врачи объяснили, почему суши могут быть опасны для здоровья
Добавить комментарий
0