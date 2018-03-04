От действий полиции пострадали трое журналистов

Во время штурма палаточного городка под Верховной Радой 3 марта пострадали по меньшей мере три журналиста, сообщает Национальный союз журналистов Украины. В заявлении, обнародованном на сайте Союза, сообщается, что на месте происшествия пострадали представители "Радио Свобода", "Громадського ТБ" и издания "Инсайдер". "В частности, против корреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко применен газовый баллончик, журналиста "ГромадськеТБ" Богдана Кутепова ударили ногой. А репортера издания "Инсайдер" Красинского грубо выталкивают щитами с места происшествия", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. Отмечается, что каждый работник СМИ представлялся, имел журналистское удостоверение и был вооружен только профессиональным репортерским оборудованием. В Союзе сообщают, что журналисту "Радио Свобода" Сергею Нужненко, против которого был использован газовый баллончик, уже диагностировали химический ожог. Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что С. Нужненко подал заявление в полицию.

"Заявление зарегистрировано, будет назначена служебная проверка, материалы направлены в прокуратуру города. Еще мы проверяем соцсети относительно действий полиции в отношении еще двух журналистов", — отметил А. Крищенко. В то же время, в столичной прокуратуре сообщили, что зарегистрировали уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время событий возле Верховной Рады Украины, а также по факту "возможного умышленного препятствования" сотрудником полиции профессиональной деятельности журналиста "Радио Свобода".

3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 111 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрей Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся по событиям 27 февраля, когда пострадали 14 стражей порядка. В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.