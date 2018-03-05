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В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки
02:30 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве был украден бронзовый бюст Леси Украинки из дома-музея на Саксаганского.

Ночью 3 марта был украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве на ул. Саксаганского, 97.

Об этом сегодня сообщается на странице Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Facebook.

"Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось. Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы. Авторы работы - скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко - известные мастера, народные художники Украины и лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

Деятели культуры напоминают, что скульптурная композиция была установлена в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

"Теперь на фасаде мемориального дома остались куски арматуры и отверстия, где было надежное крепление, держало тяжелую конструкцию столько лет. Несложно заметить, что бюст снимали профессионалы, ведь нет никаких дополнительных повреждений, не проводились никакие дополнительные демонтажные работы. Воры позаботились заранее о надежной лестнице или помосте, потому что с "земли" его не достанешь и легко в руки не возьмешь", - отмечается в сообщении.

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Новости Украины, Бюст Леси Украинки, Вандализм, Киев, Леся Украинка, Памятник, Украина.
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