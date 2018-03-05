ВСУ задержали боевика "ДНР" с российским паспортом

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ) захватили боевика "ДНР", который оказался гражданином России. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самосозданий, и какая в Украине "гражданская война", – говорится в посте.

Украинские военные показали самого задержанного и продемонстрировали найденные при нем документы – паспорт гражданина РФ и "временное удостоверение личности ДНР".

Задержанному 47 лет, его зовут Николай, в документах сказано, что он механик-водитель.

Пользователь Necro Mancer написал в Twitter, что фамилия задержанного россиянина – Покусаев, он из села Яропольцы Белгородской области.