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Дело о пытках: стали известны детали переноса суда над Крысиным

Юрий Крысин
05:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Дело по обвинению Юрия Крысина в пытках перенесли из-за отсутствия адвоката.

Дарницкий районный суд Киева перенес на 15 марта рассмотрение дела по обвинению Юрия Крысина в похищении и пытках активистов Майдана в январе-феврале 2014 года.

Об этом сообщил народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, который присутствовал на заседании суда по делу против Крысина в понедельник, 5 марта.

«Суд перенес заседание на неделю, до 15 марта, в связи с тем, что не явился один из трех защитников Крысина», - проинформировал депутат.

По его словам, суд должен был рассматривать в понедельник дело по двум эпизодам - похищение и пытки активиста Майдана и относительно препятствия мирным собраниям в 2014 году. Вторым обвиняемым по делу проходит Сергей Чемис.

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После завершения заседания активисты, которые ждали Крысина возле суда, заплевали его и толкали, когда тот выходил из суда в сопровождении представителей Национальной полиции.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Веремея.

1 марта апелляционный суд должен был начать рассмотрение жалобы на решение суда, однако Крысин не явился на заседание. Суд перенесли на 19 марта. Апелляционный суд Киева принял решение о принудительной доставке Крысина на заседание.

26 февраля активисты и участники движения "Небезразличные" пришли к детскому отделению Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находился Крысин, и облили его зеленкой.

4 марта общественные активисты проводили акцию у дома Крысина, требуя, чтобы он участвовал в судебном процессе.

Журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремея убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Веремей вместе с коллегой возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской на такси, в котором они ехали, напала группа людей с бейсбольными битами и оружием. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.

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Новости Украины, "Титушки", Вячеслав Веремей, Евромайдан, Игорь Луценко, Майдан, Украина, Юрий Крысин.
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