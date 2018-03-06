Пограничники перекрыли канал контрабанды наркотиков в ЕС

Украинские пограничники совместно з коллегам из Республики Молдова ликвидировать международный канал контрабанды тяжелых наркотиков.

"Сотрудники Госпогранслужбы продолжают тесно сотрудничать с пограничниками смежных стран, в частности, и с правоохранителями Республики Молдова. Очередным примером такого успешного сотрудничества стало разоблачение в феврале 2018 года украинскими и молдавскими правоохранителями международного канала, по которому в страны Западной Европы перемещались тяжелые наркотики", - сообщила во вторник пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Благодаря обмену информацией между ведомствами были разоблачены и задержаны на территории Молдовы пятеро граждан Турции, причастные к организации канала контрабанды. Кроме того, на территории Молдовы были перехвачены 84 килограмма героина.

"Установлено, что задержанные организовали и осуществляли доставку наркотика через Турцию, Болгарию, Румынию и Молдову с целью дальнейшего транзита в страны Западной Европы", - отметили в Южном РУ Госпогранслужбы Украины.