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Пограничники перекрыли канал контрабанды наркотиков в ЕС

Героин
17:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинские пограничники помогли молдавским коллегам перекрыть крупный международный канал контрабанды тяжелых наркотиков в ЕС.

Украинские пограничники совместно з коллегам из Республики Молдова ликвидировать международный канал контрабанды тяжелых наркотиков.

"Сотрудники Госпогранслужбы продолжают тесно сотрудничать с пограничниками смежных стран, в частности, и с правоохранителями Республики Молдова. Очередным примером такого успешного сотрудничества стало разоблачение в феврале 2018 года украинскими и молдавскими правоохранителями международного канала, по которому в страны Западной Европы перемещались тяжелые наркотики", - сообщила во вторник пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Благодаря обмену информацией между ведомствами были разоблачены и задержаны на территории Молдовы пятеро граждан Турции, причастные к организации канала контрабанды. Кроме того, на территории Молдовы были перехвачены 84 килограмма героина.

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"Установлено, что задержанные организовали и осуществляли доставку наркотика через Турцию, Болгарию, Румынию и Молдову с целью дальнейшего транзита в страны Западной Европы", - отметили в Южном РУ Госпогранслужбы Украины.

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Новости Украины, Госпогранслужба, Контрабанда, Молдова, Наркотики, Пограничники, Украина.
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