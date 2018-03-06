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Лечение молитвами: в Харькове сектанты удерживали 200 человек

Подвал
18:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Харькове правоохранители освободили около 200 человек, насильно удерживавшихся в нелегальных реабилитационных центрах.

Харьковская местная прокуратура №1 совместно с СБУ и Национальной полицией разоблачила деятельность ряда подпольных реабилитационных центров, где принудительно удерживали и якобы оказывали медицинскую помощь алко- и наркозависимым людям.

"Профессиональная медицинская помощь людям, среди которых были больные гепатитом, туберкулезом и ВИЧ-инфицированные, фактически не предоставлялась. "Лечение" состояло исключительно из постоянных молитв и религиозных обрядов... Правоохранители освободили около 200 граждан, которых удерживали против их воли",- сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Как установили правоохранители, организаторами псевдореабилитационных центров были проповедники одной из протестантских религиозных организаций. Они арендовали три частных дома на территории Холодногорского района Харькова и обманом заманивали туда пациентов: размещали объявления о лечении алко- и наркозависимых в Интернете, а листовки аналогичного содержания расклеивали по городу.

Одни пациенты приходили в центры добровольно, других отправляли на лечение родственники. Когда человек попадал в заведение, у него забирали документы, мобильный телефон и все личные вещи. Людей содержали в антисанитарных условиях в зарешеченных помещениях, на улицу их не выпускали. За попытку побега или отказ от "лечения" жестоко наказывали - помещали в подвал, заставляли целыми днями убирать туалеты и т.п.

Стоимость такого "лечения" составляла от 3 до 8 тыс грн в месяц в зависимости от платежеспособности родственников.

Досудебное расследование начато по ч.1 ст.126 (побои и истязания), ч.ч.2, 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.

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Новости Украины, Нацполиция, Подпольые организации, Прокуратура, Реабилитационные центры, СБУ, Харьков.
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