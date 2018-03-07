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Суд арестовал подозреваемых в атаке на "Общество венгерской культуры" в Ужгороде

Суд арестовал подозреваемых в атаке на "Общество венгерской культуры" в Ужгороде
05:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: Полиция установила также личность владельца автомобиля, на котором подозреваемые прибыли на Закарпатье.

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца (60 дней) без альтернативы залога двум подозреваемым в нападении на здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – КМКС) в Ужгороде в феврале, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Речь идет о двух задержанных жителях Кропивницкого, 43 и 55 лет.

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"Задержанным, кроме преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, следователи выдвинули еще одно обвинение - по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Оба уголовных производства объединены в одно", - говорится в сообщении.

Полиция установила также личность владельца автомобиля, на котором жители Кропивницкого прибыли на Закарпатье для совершения преступления - это житель Черкасс. Его опрошено, по месту жительства проведен обыск. Автомобиль изъят. Этому мужчине вручена повестка на 7 марта в следственное управление полиции Закарпатской области для проведения следственных действий.

Как сообщалось, в Ужгороде в феврале дважды поджигали здание на Православной набережной, в котором расположен офис КМКС. Первый случай произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Следствие установило, что к совершению правонарушения могут быть причастны двое граждан Польши. Позже издание Polska Agencja Prasowa сообщило, что трое подозреваемых в поджоге здания КМКС в Ужгороде задержаны в Польше, суд вынес решение об аресте двоих из них.

Второй поджог случился в ночь на 27 февраля. В результате пожара никто не пос

После этого посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии, а глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярто заявил, что в Украине "растут экстремистские политические идеи" и предположил, что "таким образом запугивают представителей венгерской национальной общины в Закарпатье".

Первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС Иосиф Борто выразил убеждение, что за поджогом офиса стоят иностранные граждане, а не украинцы.

4 марта глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Ужгороде задержаны 5 человек за нападение на КМКС, вероятный организатор-иностранец находится в розыске. Одного задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком.

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что среди нападавших на здание КМКС в Ужгороде в конце февраля есть участники АТО, а организатор – сотрудник "министерства госбезопасности" Приднестровья, который после нападения на здание общества сбежал домой и сейчас недостижим для украинского правосудия.

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Новости Украины, Венгрия, Закарпатье, Общество венгерской культуры, Ужгород, Украина.
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