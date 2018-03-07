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В ДТП с участием автобуса возле Кременчуга погиб человек, много пострадавших

В ДТП с участием автобуса возле Кременчуга погиб человек
05:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ltava.poltava.ua

Новости Украины: В Полтавской области в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб и 6 пострадали.

Сегодня вечером в пригороде Кременчуга (Полтавская обл.) в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб и 6 пострадали.

По данным полиции, на трассе «Полтава-Кременчуг-Александрия» столкнулись рейсовый автобус «Эталон», ехавший по пригородному маршруту, и фургон «Рено».

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По предварительной версии полиции, водитель ”Рено” выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП погиб 21-летний пассажир микроавтобуса ”Рено”.

Пострадали 6 человек: 5 пассажиров автобуса и водитель фургона.

Автомобилисты сообщают, что движение по трассе было перекрыто.

На место ДТП выезжали спасатели, которые распиливали автомобиль.

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Новости Украины, Авария, Автобус, ДТП, Кременчуг, Полтава, Украина.
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