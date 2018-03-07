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В ДТП с участием автобуса возле Кременчуга погиб человек, много пострадавших
Новости Украины: В Полтавской области в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб и 6 пострадали.
Сегодня вечером в пригороде Кременчуга (Полтавская обл.) в результате ДТП с участием рейсового автобуса один человек погиб и 6 пострадали.
По данным полиции, на трассе «Полтава-Кременчуг-Александрия» столкнулись рейсовый автобус «Эталон», ехавший по пригородному маршруту, и фургон «Рено».
По предварительной версии полиции, водитель ”Рено” выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП погиб 21-летний пассажир микроавтобуса ”Рено”.
Пострадали 6 человек: 5 пассажиров автобуса и водитель фургона.
Автомобилисты сообщают, что движение по трассе было перекрыто.
На место ДТП выезжали спасатели, которые распиливали автомобиль.
Telegraf.com.ua