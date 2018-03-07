На Житомирщине будут вывешивать флаг ОУН

Житомирская областная рада утвердила даты использования красно-черного флага Организации украинских националистов на территории региона. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 7 марта, на очередной сессии областного совета. Инициатором такого проекта выступила фракция ВО "Свобода" облсовета. Присоединились к ней депутаты от "Самопомочі". На Житомирщине красно-черный флаг ОУН отныне в определенные дни будут поднимать как на здании Житомирского областного совета, так и на админзданиях области. Его будут вывешивать наряду с Государственным флагом Украины.

"В знак памяти Героев национально-освободительной борьбы революционный флаг ОУН поднимается в траурном оформлении – в этом случае к верхней части древка или флагштока флага прикрепляется черная лента", - сказано в документе. Кроме этого, в решении областного совета указан перечень дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы Украины и с чествованием памяти героев. Речь идет о 1 января - день рождения главы провода ОУН Степана Бандеры, 3 февраля - день создания ОУН, 5 марта - годовщина смерти главного командира УПА Романа Шухевича, а также 14 октября – День защитника Украины.