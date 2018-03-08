Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко поблагодарил украинцев за сокращение потребления газа Порошенко поблагодарил украинцев за сокращение потребления газа
Новости: В ОБСЕ зафиксировали увеличение количества взрывов на Донбассе В ОБСЕ зафиксировали увеличение количества взрывов на Донбассе
Новости: "Ювентус" добыл волевую победу над "Тоттенхэмом" и вышел в 1/4 финала ЛЧ "Ювентус" добыл волевую победу над "Тоттехэмом"
Новости: Поздравления с 8 марта: красивые стихи и открытки для милых женщин Поздравления с 8 марта: красивые стихи и открытки для милых женщин
X

В ОБСЕ зафиксировали увеличение количества взрывов на Донбассе

ОБСЕ
04:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ОБСЕ

Новости Украины: Участники Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 5 марта по 19:30 6 марта зафиксировала 79 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 7 марта.

"В Донецкой области Миссия констатировала почти такое же количество нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущие сутки, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - 42 против примерно 25 соответственно... В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (37), если сравнивать с предыдущей эпохой (57 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

"В подконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) примерно за 2,5 км на север от н.п. Муратове, а также вертолет (Ми-8), который пролетал с севера на юг над контрольным пунктом въезда-выезда в н.п. Марьинка", - говорится в отчете.

Также наблюдатели сообщили, что видели 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) примерно за 1,5 км на юго-запад от н.п. Молодежная и еще 1 МТ-ЛБ, который двигался на северо-запад по трассе T0504 неподалеку от н.п. Ирмино в неподконтрольных правительству районах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взрывы на Донбассе, Восток Украины, Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Житомирщине будут вывешивать флаг ОУН Исламский культурный центр готовит иск в суд В Харькове накрыли наркоторговцев

Последние новости

Названы позы для сна, которые вредят здоровью Вооруженное нападение в Вене: количество раненых возросло Таяние вечной мерзлоты грозит ускорением глобального потепления
Сегодня читают
01 Эти признаки указывают на переизбыток токсинов в организме
02 Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера "Динамо"
03 У начальника Генштаба Украины новый зам
04 Бокс. Олимпийский чемпион в супертяжелом весе дисквалификацирован за допинг
05 "Тоттенхэм" - "Ювентус": 1:2 события матча
Новости сегодня
07:25 Ситуация в АТО: Три обстрела, один воин ВСУ ранен
07:16 Знаменательные события в истории: 8 марта 2018 года
07:14 Гороскоп на сегодня, 8 марта 2018: все знаки зодиака
07:05 Зеркаль: МИД будет искать зарубежные активы "Газпрома"
06:46 В Китае найден древний город эпохи Хань
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У начальника Генштаба Украины новый зам У начальника Генштаба Украины новый зам
Новости: Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера
Новости: Президент отметил более 100 женщин госнаградами по случаю 8 марта Президент отметил более 100 женщин госнаградами по случаю 8 марта
Новости: Google посвятил дудл празднику 8 Марта - Международному женскому дню Google посвятил праздничный дудл дню 8 Марта
Добавить комментарий
0