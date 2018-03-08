В ОБСЕ зафиксировали увеличение количества взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 5 марта по 19:30 6 марта зафиксировала 79 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 7 марта.

"В Донецкой области Миссия констатировала почти такое же количество нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущие сутки, одновременно зафиксировав большее количество взрывов - 42 против примерно 25 соответственно... В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньшее количество взрывов (37), если сравнивать с предыдущей эпохой (57 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

"В подконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) примерно за 2,5 км на север от н.п. Муратове, а также вертолет (Ми-8), который пролетал с севера на юг над контрольным пунктом въезда-выезда в н.п. Марьинка", - говорится в отчете.

Также наблюдатели сообщили, что видели 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) примерно за 1,5 км на юго-запад от н.п. Молодежная и еще 1 МТ-ЛБ, который двигался на северо-запад по трассе T0504 неподалеку от н.п. Ирмино в неподконтрольных правительству районах.