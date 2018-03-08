СБУ раскрыла хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой блокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые "врезы" в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и реализовывали для переработки", - говорится в сообщении.

Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырьем стоимостью почти 800 тысяч гривень, установлены места "врезов" и хранения продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех причастных к мошенничеству лиц.