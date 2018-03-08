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СБУ раскрыла хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях

СБУ
05:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Сотрудники Управления СБУ в Сумской области задержали трех злоумышленников на Черниговщине при попытке продажи очередной партии украденной нефти.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой блокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые "врезы" в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей. Продукцию они перекачивали в автоцистерны и реализовывали для переработки", - говорится в сообщении.

Сейчас наложен арест на две автоцистерны с нефтесырьем стоимостью почти 800 тысяч гривень, установлены места "врезов" и хранения продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех причастных к мошенничеству лиц.

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Новости Украины, СБУ, Хищение сырья из нефтепроводов.
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