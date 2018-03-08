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В Кропивницком пытались похитить ящик цветов

Ограбление
18:53 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Двое мужчин, угрожая пистолетом, забрали у продавца на улице ящик цветов.

В Кропивницком сегодня, 8 марта, около 10:00, на улице Генерала Родимцева, к блюстителям порядка обратился гражданин, и рассказал, что слышал выстрелы из автомобиля Ford Scorpio, который стоял неподалеку торгового центра. Об этом сообщает на пресс-служба ГУНП Украины в Кировоградской области. Данное транспортное средство стояло с заведенным двигателем на перекрестке улицы Генерала Родимцева. Кроме водителя, в салоне авто находился полураздетый пассажир. И как только они увидели полицейских, сразу же сели в машину и уехали. На перекрестке улицы Сумской и переулка Верхнее Веселое патрульные догнали машину, мужчин задержали. Ими оказались 38 и 53-летний жители областного центра.

"В момент совершения преступления, экипаж патрульной полиции был рядом, поэтому задержание злоумышленников заняло считанные минуты", - пояснили патрульные.

Как выяснилось позже, двое задержанных мужчин подъехали к продавцу цветов и приказали ему положить в салон авто ящик с цветами. А вместо того, чтобы рассчитаться за товар, один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону продавца. К счастью никто не пострадал.

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Новости Украины, Кропивницкий, Ограбление, Полиция, Стрельба, Цветы.
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