Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В центре Киева перекрывают улицы, изменили движение общественного транспорта В центре Киева перекрывают улицы, изменили движение общественного транспорта
Новости: НАТО: Россия усиливает давление на Балканы НАТО: Россия усиливает давление на Балканы
Новости: "Динамо" в гостях вырвало ничью у "Лацио" "Динамо" в гостях вырвало ничью у "Лацио"
Новости: Ученые: Космическое облучение все больше угрожает жителям Земли Ученые: Космическое облучение все больше угрожает жителям Земли
X

Полиция: в Ровно изъято почти 140 кг янтаря

В Ровно изъято почти 140 кг янтаря
04:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Нацполиция

Новости Украины: По предварительным данным, стоимость изъятых драгоценных камней составляет почти миллион гривен.

В Ровно правоохранители изъяли около 140 кг янтаря, стоимостью в один миллион грн, сообщили в пресс-службе Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

"По результатам проведения профилактических мероприятий сотрудники областного управления защиты экономики, следственного отдела Ровенского отдела полиции и Ровенской местной прокуратуры изъяли камни на миллион гривен", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца правоохранители установили место хранения незаконно добытого янтаря-сырца. Состав находился в одном из гаражных кооперативов в г.Ровно.

В информации отмечено, что 6 марта оперативники управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции и следователи Ровенского отдела полиции по процессуального руководства Ровенской местной прокуратуры провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли 138 кг как обработанного, так и необработанного "солнечного" камня различной фракции.

"Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца", сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Драгоценные камни, Полиция, Ровно, Янтарь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Славянске бойцы ВСУ устроили перестрелку В Ужгороде на женский марш напали радикалы В Кропивницком пытались похитить ящик цветов

Последние новости

Улыбка с утра: прикольные анекдоты 9 марта Как понять, есть ли у вас паразиты Самолет США провел разведку вблизи зоны проведения АТО и Крыма
Сегодня читают
01 "Лацио" - "Динамо": 2:2 события матча (Видео)
02 Вратарь симулировал фол со стороны арбитра (Видео)
03 В "Барселоне" боятся, что огромная клаусула в 700 млн не удержит Месси
04 "Сойдутся 2 стиля бокса": Радченко о бое Усик - Гассиев
05 Уайлдер: Я буду вечно благодарен Владимиру Кличко
Новости сегодня
07:49 Самые красивые и живописные места на Земле, которые обязательно стоит посетить (Фото)
07:48 "Лацио" - "Динамо": слова Хацкевича после матча
07:45 Ученым удалось заглянуть "вглубь" Юпитера
07:38 Больше не холостяк: Иракли Макацария собрался жениться
07:28 Цуренко не сумела пройти стартовый раунд в Индиан-Уэллсе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп официально ввел дополнительные пошлины на сталь и алюминий Президент США ввел пошлины на сталь и алюминий
Новости: В Польше автобус с украинцами попал в аварию: есть погибшие В Польше автобус с украинцами попал в аварию: есть погибшие
Новости: Трамп принял предложение Ким Чен Ына о встрече Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Новости: Рецепт дня: куриное филе, фаршированное курагой Рецепт дня: куриное филе, фаршированное курагой
Добавить комментарий
0