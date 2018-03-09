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Предмет, похожий на гранату, нашли на почте Славянска

Граната Ф-1
20:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На линию 102 Славянска поступило сообщение об обнаружении взрывчатки в помещении одного из терминалов почты.

В Славянске в помещении одного из терминалов почты обнаружили предмет, внешне похожий на ручную гранату, патрульная полиция обеспечила охрану места происшествия, сообщила пресс-служба полиции Славянска.

"Сегодня, 9 марта, на линию 102 поступило сообщение об обнаружении взрывчатки в помещении одного из терминалов почты", - говорится в сообщении. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили две сумки.

"В одной из сумок был виден предмет, похожий на гранату Ф-1. Сразу патрульные вызвали следователей, а к их приезду обеспечили охрану места происшествия", – констатировали в полиции.

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Новости Украины, Граната, Полиция, Почта, Славянск, Украина, Ф-1.
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