Штаб АТО: За сутки погиб один военный и один получил ранение

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий погиб, еще один ранен, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставлено в лечебное учреждение и оказано медицинскую помощь", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в субботу утром.

На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по украинским опорным пунктам вблизи Станицы Луганской.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяного.