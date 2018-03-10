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Штаб АТО: За сутки погиб один военный и один получил ранение
07:41 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования неоднократно нарушали режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий погиб, еще один ранен, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставлено в лечебное учреждение и оказано медицинскую помощь", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в субботу утром.

На Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ

На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по украинским опорным пунктам вблизи Станицы Луганской.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяного.

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Новости Украины, ВСУ, НВФ, Обстрелы, Погиб украинский военный, Ранен украинский военный, Ситуация на Донбассе, Штаб АТО.
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