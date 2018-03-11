"Перемирие" на Донбассе: боевики стягивают военную технику и вооружение

Используя "режим всеобъемлющего перемирия" боевики скрыто сосредотачивают военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории Украины, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

" Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, используя "режим всеобъемлющего перемирия", который установлен с 00.01 минуты 5 марта, в нарушение Минских договоренностей продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной территории правительства Украины", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук.

В частности, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Бугаевка Луганской области выявили 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра, а юго-восточнее населенного пункта Кузнецы были зафиксированы свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с Российской Федерацией. Следует отметить, что Международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет.

Кроме того, в СЦКК отметили что, боевики НВФ продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой области.

"Так, на основе данных воздушного наблюдения, обнаружено недавно оборудованы боевиками позиции, протяженностью около 150 метров юго-западнее населенного пункта Зайцево, фортификационные укрепления протяженностью около 400 метров, проходящих вблизи железнодорожного полотна к северу от населенного пункта Горловка, и севернее населенного пункта Докучаевск", - добавили в СЦКК.

Также, по предварительной информации, рядом с железнодорожной станцией в Дебальцево обнаружили 2 единицы САУ.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям ВСУ, и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей.

"Обычно, пророссийские наемники активизируют свою деятельность именно по прибытии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей так называемого "гуманитарного конвоя" из Российской Федерации, тем самым подвергая опасности мирное население практически по всей линии разграничения", - подчеркнули в ведомстве.

Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как "полную заинтересованность главарей оккупационной администрации Российской Федерации в дальнейшем обострении конфликта", и явное нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения.