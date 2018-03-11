Мужчина хотел ввезти на оккупированную территорию $60 тысяч и медпрепараты

На линии разграничения во время проверки пограничники обнаружили в автомобиле мужчины 60 тысяч долларов США и стоматологические препараты. Об этом сообщила Госпогранслужба.

10 марта на линии разграничения в Донецкой области военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили крупную сумму денег и стоматологические препараты. "Нашли их во время мероприятий контроля у гражданина Украины, который следовал на временно оккупированную территорию через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское", - говорится в сообщении.

В ходе проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил 60 тысяч долларов США и 13 тысяч гривен. Также в транспортном средстве находились различные медицинские препараты, используемые в стоматологии. Они оценены в свыше 10 тысяч гривен.

Гражданина и обнаруженные находки переданы работникам ДФС для принятия правового решения.