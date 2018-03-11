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Прогноз погоды на 12 марта: местами пройдет небольшой дождь

Туман и оттепель зимой
14:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В понедельник, 12 марта, в западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой дождь, на остальной территории осадков не ожидается.

В ближайшие сутки, 12 марта, погоду в Украине будет определять тёплая и влажная воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточных областей, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

 

Температура воздуха в западных областях ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла, на юге страны до 11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 марта самая высокая температура днем была 15,8 в 2001 году, самая низкая ночью -21,6 в 1928 году.

В западных областях Украины небольшой дождь, температура ночью +3...+6°, днем около +9...+14°. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

В Карпатах умеренный дождь, температура воздуха ночью +6...+8°, днем +12...+14°. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях повышенная лавиноопасность.

На севере Украины местами дождь. Температура ночью -1...+1°, днем 0...+6°. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

В центре Украины небольшой дождь, температура ночью -1...+1°, днем +5...+7°. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

В южной части преимущественно ясно, температура ночью 0...+3°, днем +6...+10°. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

В Крыму ясно; температура ночью +2...+4°, днем +9...+11°.

В Киеве - ночью без осадков, днём местами небольшой дождь, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днём 5-7° тепла.

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Новости Украины, 12 марта, Дождь, Местами гололедица, Погода в регионах, Прогноз погоды в Украине.
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