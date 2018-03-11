На Херсонщине гражданские избили военного

Вблизи поселка Новая Збурьевка Херсонской области, где одно из подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил выполняет задачи по охране и обороне военного объекта, гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"Так, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица, приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", - отметили в командовании. В пресс-службе также отметили, что все военнослужащие были трезвы.