Сутки в АТО: 4 обстрела по позициям ВСУ, один боец погиб, трое ранены

В результате обстрелов российско-оккупационными войсками позиций украинских ВСУ погиб один военнослужащий, еще трое – получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за сутки от 11 марта.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, совершив четыре обстрела позиций украинских защитников, говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На Донецком направлении боевики российско-оккупационных войск из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

К сожалению, за минувшие сутки есть потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.