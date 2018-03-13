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У двух житомирян обнаружили 40 кг янтаря

Янтарь
01:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Обнаруженные минералы изъяли, решается вопрос о подаче ходатайства в суд и наложения ареста на янтарь.

В Житомирской области правоохранители изъяли 40 кг янтаря у двух жителей частных домовладений на территории Олевского района, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"12 марта 2018 в рамках уголовного производства Коростенской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области и следственного управления Главного управления Нацполиции в области проведения санкционированные обыски в г.Олевск", – написал А.Лысенко на своей странице в Фейсбук. Отмечается, что правоохранители во время досудебного расследования установили места закупок и незаконного сохранения добытых минералов. Прокуратура по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины, открыла уголовное производство по факту организации незаконной добычи янтаря на территории Олевского района.

"В результате правоохранителями выявлено в хозяйственных помещениях частных домов двух олевчан 40 кг незаконно добытого янтаря", – отмечает спикер генпрокуратуры. В настоящее время, подчеркивает А.Лысенко, обнаруженные минералы изъяли, решается вопрос о подаче ходатайства в суд и наложения ареста на янтарь. Полиция продолжает досудебное расследование, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, устанавливается причастность к указанному преступлению других лиц.

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Новости Украины, Арест, Житомир, Обыск, Прокуратура, Янтарь.
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