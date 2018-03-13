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Проспект Леся Курбаса временно закроют с 15 марта
Новости Украины: В связи с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки будет закрыто движение транспорта на пересечении ул. Леся Курбаса с ул. Гната Юры.
В Киеве с 15 марта временно закроют движение по проспекту Леся Курбаса в направлении Кольцевой дороги из-за капитального ремонта траспортной развязки. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С 15 марта в связи с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки будет закрыто движение транспорта на пересечении ул. Леся Курбаса с ул. Гната Юры и ул. Владимира Покотило. Ограничение будет действовать в направлении Кольцевой дороги", - говорится в сообщении. В КК "Киевавтодор" призвали водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с ремонтом, и выбирать другие маршруты движения.
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