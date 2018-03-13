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В Киеве частично перекроют проспект Леся Курбаса

Проспект Леся Курбаса (Киев)
00:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В столице закроют движение по проспекту Курбаса в направлении Кольцевой дороги

В Киеве с 15 марта временно закроют движение по проспекту Леся Курбаса в направлении Кольцевой дороги из-за капитального ремонта траспортной развязки.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 15 марта в связи с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки будет закрыто движение транспорта на пересечении ул. Леся Курбаса с ул. Гната Юры и ул. Владимира Покотило. Ограничение будет действовать в направлении Кольцевой дороги", - говорится в сообщении.

В КК «Киевавтодор» призвали водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с ремонтом, и выбирать другие маршруты движения.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Киевавтодор, Проспект Леся Курбаса, Украина.
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